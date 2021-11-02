Yangın, engelli aileyi sokakta bıraktı

Antalya’da çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi, biri engelli 6 kişilik aile ise dışarıda kaldı.

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Yangın, saat 22.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1170 Sokak üzerindeki bir müstakil evin ikinci katında çıktı. Kamuran Yıldız ve ailesinin alt katta bulundukları sırada, ikinci kattan alevler yükselmeye başladı.

Komşular yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Bedensel engelli Kamuran Yıldız ve ailesi, komşuları ve oğlu tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin üst katı küle döndü. Alt katın da zarar gördüğü yangında Yıldız ve 6 kişilik ailesi büyük korku yaşadı.

“YANABİLİRDİM”

Tekerlekli sandalyesinde, evinin bahçesinde olan bitene bakan Kamuran Yıldız, “Evin içindeydim. Oğlum da üst kattan yanımıza geldi. Sonra yukarıdan sesler gelmeye başladı. Oğlum baktığında yangın başlamıştı. Sonra dışarı çıkmaya çalıştık. Ben engelli olduğum için eşim ve oğlum sayesinde kurtuldum. Yoksa yanabilirdim” dedi.

Yıldız, omurilik kanseri nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirterek, tüm eşyalarının yandığını ve yetkililerin yardım elini uzatmasını istedi. (İHA)