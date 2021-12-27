Yangında yaralanan Tugay, yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin'de bir kafede çıkan yangında yaralanan 25 yaşındaki Tugay Torun, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkiinde 13 Aralık günü saat 21.30 sıralarında bir kafede çıkış kapısına yakın noktada, ses sisteminde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda kafeteryayı sardı. Bazı müşteriler içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen, el ve yüzünde yanıklar oluşan 12 kişi kentteki ve çevre illerdeki hastanelerde tedaviye alındı.

Tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan Tugay Torun, dün akşam yaşamını yitirdi. Tugay Torunun cenazesi, Artvin’de merkeze bağlı Beşağıl köyünde toprağa verilecek. DHA

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