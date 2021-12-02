Yarım ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde Kaçakçılık faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Kapaklı ilçesinde sahte içkiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında etil alkolden el yapımı alkollü içki üretimi yaparak satış yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 200 litre etil alkol, 299 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheli A.Ş.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. (İHA)

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