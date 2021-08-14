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Yaşlı çift 10 saat ara ile corondan hayatını kaybetti

Denizli’de bir süredir corona virüsü tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

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Yaşlı çift 10 saat ara ile corondan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi'nde yaşayan Abbas (75) ve Havana Sönmez (77) çifti bir süre önce corona virüsüne yakalandı.

Evde izole olarak tedavi gören çiftin durumlarının ağırlaşması neticesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındılar.

Yoğun bakıma alınan yaşlı çift, bugün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildi. (İHA)

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