Yaşlı çift feci şekilde can verdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen kamyona otomobiliyle çarpan İsa Erikliğil (64) ile eşi Meryem Erikliğil (60), yaşamlarını yitirdi.

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Kaza Uşak- Karahallı kara yolu Karabedirler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli merkezinden Çivril ilçesi yönüne giden Sadullah Banaz’ın (42) yönetimindeki 20 R 6487 plakalı kamyon, bilinmeyen nedenle kara yolunun sol şeridinde devrildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon sürücüsü Banaz, kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada İsa Erikliğil, 20 L 1416 plakalı otomobili ile devrilen kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü İsa Erikliğil, sağlık ekibi tarafından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne, eşi Meryem Erikliğil ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen Erikliğil çifti, hayatlarını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

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