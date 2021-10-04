Yat firmasında kan döküldü

Muğla’da bulunan bir yat firmasında kan döküldü. Firmanın ortağı Muzaffer Özlü, avukatı ile birlikte kontrol için gittiği tersanenin güvenlik görevlisi tarafından bıçaklandı.

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Olay, gece 00.30 sularında Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muzaffer Özlü, ortağı olduğu yat firmasına gelerek, içeride kayıt dışı tekne var mı diye kontrol etmek isteyince diğer ortakları ile tartışma çıktı.

Araları açık olan ve defalarca birbirlerinden şikayetçi olan firmada bulunanlar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.