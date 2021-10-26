Yaya geçidinde TIR’ın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Muğla’nın Milas ilçesinde yaya geçidinden yolun karsısına geçmeye çalışan yaşlı kadına TIR çarptı. Yaklaşık 250 metre sürüklenen yaşlı kadın feci şekilde yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada İzmir yönünden gelerek Milas yönüne gitmekte olan Uğur İğde'nin kullandığı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üç çocuk ve 4 torun sahibi 78 yaşındaki Suna Karasulu'ya çarptı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 250 metre sürüklenen yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza yerine gelen gelen yaşlı kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Kazanın ardından jandarma yolu trafiğe kapattı. TIR sürücüsüUğur İğde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Kaza yerine gelen mahalle sakinleri, mahallenin içerisinden geçen ulusal karayolunda hız limitine uyulmadığını belirterek acil önlem alınmasını istediler. Karasulu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.