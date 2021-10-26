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Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yediemine alınan araçları satma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada yediemine alınan araçları satma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığını belirledi.

Bu yolla vatandaşlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüphelilere yönelik 10 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis, 10 kişiyi, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit’ suçlarından gözaltına aldı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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