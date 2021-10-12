Yelkenliyle Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 25 göçmen ile üç organizatör yelkenli teknede yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi açıklarında seyir halinde olan 17 metrelik yelkenli tekneyi ihbar üzerine durduran sahil güvenlik ekipleri arama yaptı. Teknede yapılan aramada yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 25 göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yakalanan göçmenler ve tekne Turgutreis limanına getirildi. Göçmenlerin verdikleri ifadede yelkenli tekne ile umuda yolculuk için yaklaşık ikişer bin euro ödeme yaptıkları belirtildi. İfadeleri alınmaya devam eden göçmenlerin Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri sorgulamaları devam eden üç organizatörün ise adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.