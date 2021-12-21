Yıkımda toprak kayması korkuttu

İzmit'te bina yıkımı sırasında zarar gören istinat duvarının çökmesiyle toprak kaydı. 2 binada yaşayanlar korkudan geceyi yakınlarında geçirdi. Vatandaşlar, yıkımı yapan müteahhide tepki gösterdi.

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İzmit Turgut Mahallesi Evliya Çelebi Sokakta dün bir binanın yıkımının yapıldığı sırada iş makinesi istinat duvarına zarar verdi. Saat 00.30 sıralarında 2 binanın altındaki istinat duvarı gürültüyle çökerken, toprak kayması meydana geldi.

Binalarda yaşayan 2 aile korkuyla, yıkılma tehlikesi taşıyan evlerini boşaltıp, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Gece, olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelirken bina çevresinde inceleme yapıldı. Vatandaşlar, yıkımı yapan müteahhide tepki gösterdi. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri, bugünkü incelemelerinin ardından binalarda oturmaya engel hasar olmadığı ve yapılacak onarım çalışmasının ardından halkın tekrar evlerine dönebileceğini açıklandı.

‘DEFALARCA SÖYLEDİK, DİNLEMEDİLER’

Dün gece tedirginlik yaşadıklarını söyleyen Hafize Özçelik, Evimizde otururken önünden büyük bir gürültü gelince kendimizi dışarıya attık. Evin önünde bir binanın yıkımı yapılıyordu.

Defalarca toprak kayması olacağını müteahhide ve iş makinesini kullanan operatöre söyledik. Fakat bizi dinlemediler. Gece de binalarımızın altında toprak kayması meydana geldi ve istinat duvarı çöktü. Gece çok korktuk. Kış günü sokakta kaldık. Komşularımıza sığındık. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz dedi. (DHA)

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