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Yoğurt kovasındaki peynirin içinden esrar çıktı

Diyarbakır'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada yolcuya ait yoğurt kovasındaki peynirin içerisine gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi. Jandarma kovanın sahibi A.Y.'yi gözaltına aldı.

Yayınlanma: 14:38 - 16 Ekim 2021 Güncellenme:
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Yoğurt kovasındaki peynirin içinden esrar çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakolu önündeki arama noktasına gelen minibüs durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde tedirgin hareketlerinden şüphe edilen A.Y.’nin bagajı ile kendisine ait malzemeler kontrol edildi. Şüphelinin yanında bulunan yoğurt kovasında bulunan peynirin içerisine gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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