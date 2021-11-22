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Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İstanbul Küçükçekmece'de, taksiciyle başka bir sürücünün arasında tekme tokat yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde yaşandı. Taksici ile hafif ticari aracın sürücüsü, araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede iki sürücü arasında tekme tokat kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

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