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Yolda bulduğu çantadan mini bir servet çıktı

Eskişehir'de bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 4 bin 235 avro bulunan çantayı polis ekiplerine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

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Yolda bulduğu çantadan mini bir servet çıktı

Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde yürüyen bir vatandaş, içerisinde döviz ve kişisel eşyaların bulunduğu çanta buldu.

Duyarlı vatandaş, bulduğu çantayı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek polis ekiplerine teslim etti. Çantanın içerisinde bulunan 4 bin 235 avro ve kişisel eşyalar sahibine ulaştırıldı. (İHA)

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