Yük ayarlaması yapılmayan kamyon böyle şaha kalktı
İstanbul Bayrampaşa'da yük ayarlaması yapılmayan kamyon yokuş yukarı çıkarken, yükün kayması sonucu şaha kalktı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırdı.
Olay Bayrampaşa Terazidere Mahallesi, Hakan Sokağı’nda meydana geldi. Kasasında yük ile yol alan kamyonet, yokuş yukarı çıktığı sırada yükün arkaya doğru kayması sonucu şaha kalktı.
Araçtan inen şoför çevredekilerden yardım istedi. Kamyondaki yükün alınması için bölgeye forklift getirildi. O anları bir vatandaş cep telefonuna kaydederek SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırdı.