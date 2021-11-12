Yük indirdiği kamyonetin altında kaldı

İstanbul Sarıyer’de yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutan sürücü, eşya boşaltırken aracın altında kaldı. Ağır yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

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Eşya taşımacılığı yapan Sırrı Güler, Sarıyer Maden Mahallesi’nde yokuş aşağı park ettiği kamyonetin iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu. Ardından eşya indirmeye başlayan Sırrı Güler, bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

Peyzaj duvarına çarparak duran kamyonetin altında kalan Sırrı Güler ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından aracın altında kalan Güler, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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