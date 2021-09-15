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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2’si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2’si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (İHA)

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