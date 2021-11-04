Haberler - Günün İçinden

Yunanistan’ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi. (DHA)

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı İlginizi Çekebilir İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Balıkesir Göç İdaresi izmir Yunanistan