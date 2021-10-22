Yunanistan’ın geri ittiği 67 kaçak kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğinin geri ittiği üç botta bulunan 67 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen ve Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin üç ayrı can salına bindirerek ölüme terk ettiği 67 göçmen Türk sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler Datça limanına getirildi.

İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.