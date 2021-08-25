Yüz yüze eğitim kararı çıktı kiralar tavan yaptı

Üniversiteler yüz yüze eğitim için son hazırlıklarını yaparken öğrencileri barınma telaşı sardı. Yaklaşık 130 bin civarında üniversite öğrencisi, ve iki üniversiteye sahip Erzurum'da kiralık ev fiyatları dudak uçuklatıyor. Kentte 1+1 dairelerin kira fiyatları 800 TL'den başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor.

Orhan BOZKURT

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Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı haberinin ardından kiralık ev fiyatlarında yüzde 30'a yakın artış yaşandı. Salgın nedeni ile 1,5 yıldır çevrimiçi eğitimin yapıldığı üniversiteler kapılarını yüz yüze eğitime açmaya hazırlanıyor. İki üniversiteye sahip Erzurum'da akademik takvim 13 Eylül itibariyle başlayacak. Erzurum'a yğksek öğrenim görecek olan öğrencileri barınma telaşı sardı. Kentte henüz özel yurtlar fiyatlarını açıklamazken kiralık evler cep yakıyor. İnternet üzerinden ‘öğrenciye kiralık’ etiketi ile verilen ilanlarda 1+1 evler 800 ile 3 bin TL arasında kiracı bekliyor. Çok odalı kötü şartlardaki evlerin kirası ise bin 400 TL'ye kadar çıkıyor.

BİR ANDA KİRALAR YÜZDE 30 ARTTI

Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Bünyamin Canlar, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıklamalarının ardından kiralık ev fiyatlarında yüzde 30'a yakın artış olduğunu söyledi. Canlar, “Erzurum'da öğrenci sayısı ile yurtların kapasitesi birbirini tutmuyor. Yurtlar yetersiz olunca öğrenci de mecburiyetten kiralık eve yöneliyor. Birkaç arkadaş bir araya gelip ev tutuyorlar. Bu şekilde ekonomik görünse bile öğrenciye kiralanan evlerin durumu belli. Ev sahipleri çok kötü şartlardaki evleri öğrenciler kiraya veriyor. Normalde bin TL'ye bile kiralanmayacak ev, öğrenci olunca bin 500 TL'ye çıkıyor. Burada fırsatçılığa gerek yok.

Üniversitelerin açılacağı duyurusu yapıldıktan sonra piyasada yüzde 30'a varan artış yaşandı. Özellikle bu salgın sürecinde ev sahiplerinin de öğrenciye daha anlayışlı davranması gerekir” diye konuştu.