Zeydan Karalar: Adana durağanlık dönemini atlattı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın bir dönem sanayisiyle ülke kalkınmasına önemli değer ekleyen kentiyken, bir dönem durağanlık yaşadığı söyledi. Göreve geldiği günden bu yana Yumurtalık ve Ceyhan'da yapılan yatırımlarla durağanlık döneminin atlatıldığını ifade eden Karalar, "Adana durağanlık dönemini atlattı" dedi.

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Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

2-6 Kasım 2021 tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak fuarın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tarım kenti Adana'da böylesine kapsamlı bir fuar gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ÜLKEMİZ ASLINDA TAM BİR TARIM ÜLKESİ”

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adana bir dönem Türkiye'nin incisi, gelişen kenti, sanayisiyle ülke kalkınmasına önemli değer ekleyen kentiyken, bir dönem durağanlık yaşadı. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Yumurtalık'ta, Ceyhan'da yapılan yatırımlarla durağanlık dönemini atlatarak, yeniden yükselişe geçmesinin mutluluğunu yaşıyorum.

Adana durağanlık dönemini atlattı. Ülkemiz aslında bir tarım ülkesi de… Ama tarımda öncü kent denildiğinde de akla ilk Adana gelir. Adana dünyanın en önemli 3 ovasından biri olan Çukurova'nın merkezinde bulunması nedeniyle, tarımın çok önem taşıdığı bir şehirdir.”

“İHRACAT KANALLARIMIZ ARTTIĞINDA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI AZALACAK”

Tarımın vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti:

“Adana'da muz ve ejder meyvesi dahil olmak üzere, çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişebiliyor olması çok önemli. Tarım ürünleri ihracatında, milli gelire çok daha fazla katkı yapacak bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Zaman zaman bin bir güçlükle yetişen ürünlerin tarlada kalması bizi üzüyor. Bu aynı zamanda milli gelir kaybı, emek israfı. Bazı ürünlerin tarlada kalması durumunda üreticinin emeğinin, parasının boşa gittiğini görüyoruz ve çok üzülüyoruz.

Umuyorum ki ihracat kanallarımız yeniden çoğalır ve böylece ürünler tarlada kalmaz, üreticimiz, tarım sektöründe çalışan insanlarımız memnun olur ve ülkemizin ihracatı artar, döviz girdisi sağlanır.”

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