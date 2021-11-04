Zihinsel engelli Faruk’u döverek öldüren sanıklara 10’ar yıl hapis

İzmit'te içki içtikleri parkta Faruk Aydaş'ı döverek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan Efecan Özkar ve Sezgin Döndür, olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle indirim uygulanarak 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık ise beraat etti.

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Olay, 3 Ağustos 2018’de Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta içki içen 3 kişi, zihinsel engelli Faruk Aydaş’ı feci şekilde dövdü. Şüpheliler kaçarken, yaralanan Faruk Aydaş ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Faruk Aydaş, 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheliden Efecan Özkar ve Sezgin Döndür tutuklandı, Gürkan Vurgun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARAR VERİLDİ

Şüpheliler hakkında Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Efecan Özkar ve Sezgin Döndür ile tutuksuz sanık Gürkan Vurgun, hayatını kaybeden Aydaşın yakınları ve tarafı avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerinde Faruk Aydaş’ı parkta cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne süren sanıklar, ifadelerini tekrar etti.

Sanık ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme, tutuksuz sanık Gürkan Vurgunun parktaki kavga olayına katıldığı delillerle ispatlanamadığı için beraatına, Faruk Aydaş’ı döverek ölümüne sebep olan sanıklar Efecan Özkar ve Sezgin Döndürün ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle kasten öldürme suçundan aldıkları cezalardan indirim yapılarak 10’ar yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. DHA

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