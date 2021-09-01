Amazon Türkiye’nin Okula Dönüş Fırsatları başladı: Yeni okul yılı için ihtiyacınız olan tüm ürünler Amazon.com.tr’de

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Amazon.com.tr müşterileri Okula Dönüş Fırsatları kapsamında not defterlerinden kurşun kalemlere, ders kitaplarından sırt çantalarına kadar geniş bir seçkiden binlerce ürüne yüzde 60'a varan indirimlerle sahip olabiliyor.

Amazon.com.tr, yeni eğitim yılı için ihtiyaç duyulan binlerce üründe cazip fırsatlar ve indirimler içeren Okula Dönüş Fırsatları kampanyasını duyurdu. Öğrenciler ve aileleri için ister okulda ister evde başlayacak eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde fırsatlar sunan kampanya, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere bilgisayar, yazıcı, kitap, kırtasiye, sırt çantası ve giyimden, sağlıklı bir beslenme çantasının olmazsa olmazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinden binlerce üründe özel indirimler sunuyor. Amazon.com.tr müşterileri okula dönüş sezonu boyunca Puma, Faber-Castell, Rotring, HP, LG, MSI, Lego, Adidas, Koton, Chicco gibi markalardan popüler ürünlere cazip fırsatlarla ulaşabilirken, Amazon Prime ile sınırsız, hızlı ve ücretsiz kargo imkanlarının keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü, Richard Marriott, “Yeni bir eğitim yılına başlamak, tüm aile için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Biz de binlerce harika fırsatta yüzde 60’a varan indirimler sunarak müşterilerimizin okula hazırlanmalarına yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. Okula Dönüş kampanyamız, ilk defa okula başlayacak miniklerden şehre dönen ve sağlıklı bir beslenme çantası hazırlamaya hazırlanan ebeveynlerden, kampüsteki hayata hazırlanan üniversite öğrencilerine kadar herkes için bir şeyler sunuyor. Okula Dönüş etkinliğimiz, her yaştan öğrenciye sınıfta bir adım önde olmak için ihtiyaç duyacakları olmazsa olmazları sunarken ebeveynlerin bile okula dönmek istemelerine yol açacak,” dedi.

Amazon.com.tr'nin Okula Dönüş fırsatlarından öne çıkanlar:

Amazon.com.tr'nin Okula Dönüş Fırsatları kampanyası, karakterini ve yaratıcılığını ortaya koymak isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri için parlak renkli sırt çantalarından masalarında uzun saatler geçiren lise öğrencilerine destek olacak teknolojik cihazlara kadar, her yaştan öğrenci için farklı ürünlerde cazip indirim ve fırsatlar sunuyor.