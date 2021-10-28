Danilo Zanna, Merve Dizdar ve Sergen Deveci, Yemeksepeti’nin yeni reklamıyla “Aklındaysa Kapında” diyor

Sevilen oyuncu Merve Dizdar, sempatik şef Danilo Zanna ve YouTuber Sergen Deveci, Yemeksepeti’nin yeni reklam filmi yüzleri oldular

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Ekranların sevilen oyuncusu Merve Dizdar, yemek programlarının sempatik şefi Danilo Zanna ve YouTuber Sergen Deveci, Yemeksepeti'nin yeni reklam filmi “Aklındaysa Kapında” için ekran karşısına geçti. Reklam filminde Yemeksepeti'nin yenilenen markası ve genişleyen hizmet yelpazesi ile artık yemek sipariş teslimatından çok daha fazlasını sunduğu anlatılıyor. Reklamda oyuncular, ihtiyaç duydukları ürünlerin Yemeksepeti ile birkaç dakika içinde kapılarına kadar gelmesinin kolaylığını ve keyfini izleyiciye yansıtıyorlar.

Aklındaysa Kapında reklam filmi, kız arkadaşıyla evde otururken karnı acıkan Sergen Deveci'nin, aklına düşen yemek çeşitleriyle başlıyor. Tam o anda birden bir eyvah çığlığı duyuluyor ve Merve Dizdar'ın bulaşık deterjanının bittiği görülüyor. Ek olarak Danilo Zanna, yemek yaparken, bazı malzemelerin eksik olduğunu fark ediyor ve et, sebze gibi ürünlerin iyi ve taze olanlarının mahalle esnafından alınması gerektiğini hatırlatıyor. Tüm siparişler Yemeksepeti saha ekibi ile dakikalar içinde kapıya kadar ulaştırılıyor. Sergen ve kız arkadaşının karnı doyuyor, Merve Dizdar, bulaşık makinesi çalışırken ekstradan sipariş ettiği kahve ve çikolata ile keyif yapıyor ve Danilo Zanna, yemeğini pişiriyor.

Yemeksepeti hakkında

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 2001 yılında Türkiye'nin ilk online yemek siparişi sitesi olarak kuruldu. 20. yılını kutlayan Yemeksepeti, bugün 25 milyonu aşkın kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran ve 300'den fazla Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veriyor. Şimdi de yeni hizmeti Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcıları mahalle esnafları ile buluşturan Yemeksepeti hızlı ticaret sektöründeki lider konumunu sürdürüyor.

Yemeksepeti.com