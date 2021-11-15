Gülümseten Cuma Fırsatları başladı!

Amazon Türkiye, Gülümseten Cuma Fırsatları’nda yüzde 60'a varan indirimlerin yanı sıra yıldızlı ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi, bedava ve hızlı kargo seçenekleri, 12 aya varan taksit imkanı, mobil uygulamaya özel indirimler, uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazla fırsatla müşterilerine kusursuz bir deneyim vadediyor.

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Amazon.com.tr'de Gülümseten Cuma Fırsatları başladı! Amazon Türkiye, her yıl düzenlediği alışveriş etkinliği Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları ile bu yıl 14-29 Kasım tarihleri arasında Amazon müşterilerine muhteşem fırsatlar, olağanüstü avantajlar ve eğlenceyle dolu bir alışveriş dönemi sunuyor. Amazon Türkiye müşterileri Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden Adidas, Camper, Defacto, Levi's, Koton, Puma, Lego, L'Oreal, Philips, Remington, Oral-B, Purina, Samsung, Tefal, Xiaomi, MSI, Chicco, Sony ve daha birçok markanın ürünlerine kaçırılmayacak indirimlerle sahip olurken, yılın en yoğun alışveriş döneminde yüzlerini güldürecek sayısız fırsattan da yararlanabiliyor.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott: “Bu yılki Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca müşterilerimize geniş bir ürün seçkisi, yüzde 60'a varan muhteşem indirimler ve müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini daha da iyileştirmeye yardımcı olacak birçok avantaj sunacağımız için çok heyecanlıyız. Binlerce üründe harika fiyatların yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri, 12 aya varan taksit imkanları, ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazlasını sunarak bu yoğun sezonda müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi vadediyoruz. Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca her Cuma Instagram hesabımızda sevgili Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağımız canlı yayınlarla da müşterilerimize kahkaha ve eğlence dolu bir kampanya dönemi yaşatmayı hedefliyoruz. Gülümseten Cuma Fırsatları Amazon.com.tr'ye üye olmak ve Amazon ile alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için kesinlikle yılın en iyi zamanı,” dedi.

Amazon Türkiye ile kusursuz bir alışveriş deneyimi

Amazon.com.tr, yılın en hareketli alışveriş döneminde müşterilerine keyif dolu bir alışveriş deneyimi yaşatmak için birçok avantaj sunuyor:

Hızlı ve esnek teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarırken, Amazon.com.tr'ye ilk kez üye olanlar ilk siparişlerinde bedava kargo avantajından faydalanabiliyor. Amazon aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor. Bu şehirlerdeki Prime üyesi olmayan müşteriler 7,90 TL'ye pazar günü teslimat hizmetinden yararlanabilirken, Prime üyeleri bu seçenekten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Yıldızlı ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor.

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı: Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Yapı Kredi World kart sahipleri yıl sonuna kadar 12 aya varan vade farksız taksit seçeneğinden faydalanabiliyor.

Amazon mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ilk alışverişinize 30 TL indirim: Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon mobil uygulamasından ilk kez alışveriş yapanları sepette 30TL indirim bekliyor.

Uzatılmış iade süreleri: Amazon’un uzatılmış iade süresi sayesinde müşteriler, satın aldıkları pek çok ürünün 31 Ocak 2022’ye kadar ücretsiz olarak iade edilebileceğini bilerek güvenle alışveriş yapabiliyor.

Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile Gülümseten Dakikalar

Amazon Türkiye, bu yıl Gülümseten Cuma Fırsatları dönemini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağı özel Instagram canlı yayınlarıyla kutluyor. 19, 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21:00'da @amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak kahkaha dolu etkinliklerde Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan global indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak. Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15 – 29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini muhteşem hediyelerle dolu bir çekiliş hakkı da bekliyor. Çekilişe katılan 10 şanslı kişi Ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisine 2 kişilik davetiye kazanırken 2 kişi 5.000 TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak. Çekilişle ilgili daha fazla bilgi için https://www.amazon.com.tr/AmazonGulumsetenCuma adresini ziyaret edebilirsiniz.

Prime Üyeliğine Özel Fırsatlar

Prime, Gülümseten Cuma Fırsatları'nı daha da muhteşem getirmek için alışverişin, indirimlerin ve eğlencenin en iyisini sunuyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ndeki Prime üyeleri sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimatın keyfini çıkarırken; İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Diğer illerdeki Prime üyeleri ise Amazon'un bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor. Gülümseten Cuma Fırsatları döneminde kendilerine özel sunulan indirimlerin yanı sıra Prime üyeleri, Prime Video ile ödüllü film ve TV dizilerine sınırsız erişim ve Prime Gaming ile bütünsel bir oyun deneyiminin de tadını çıkarmaya devam ediyor. Prime üyesi olmak ve 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatmak için amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gülümseten Cuma Fırsatları'ndan Öne Çıkanlar