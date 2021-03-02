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21 yıl aradan sonra tekrar…

Toyota Yaris, 2021 Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi. Dördüncü nesil Yaris, Avrupa’da 59 otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin verdiği 266 puanla markaya bu ödülü 21 yıl sonra yeniden kazandırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:22, 02/03/2021
HaberlerOtomotiv
21 yıl aradan sonra tekrar…

Sessiz sürüşü, düşük emisyona sahip hibrit teknolojisi ve ulaşılabilir fiyatıyla jürinin övgüsünü toplayan Yaris, kullanıcılarının yüzde 80'inden fazlasının neden hibrit güç ünitesini tercih ettiğini de ortaya koydu. Yaris aynı zamanda tasarımı, performansı ve güvenlik donanımıyla da öne çıktı.

2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü, Yeni Yaris'in Avrupa'da ilk kez en çok satan otomobil olmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Toyota, gelen bu başarıyla birlikte Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü unvanını toplam üç kez elde ederek Avrupa'da en fazla “Yılın Otomobili” seçilen Japon marka olmayı da başardı. Yaris 2000 yılında, Prius ise 2005 yılında bu ödüle layık görülürken, Yaris de 2021'de yine bu prestijli ödülü almaya hak kazandı.

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Yayınlanma Tarihi:08:21,