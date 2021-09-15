Alibaba’dan sürücüsüz araba yatırımı

Çinli e-ticaret devi Alibaba, şehir içinde sürücüsüz araçlarla ticari taşımacılık yapmak için otonom araç girişimi DeepRoute.AI'ye 300 milyon dolar yatırım yaptı. Alibaba, haziran ayında sürücüsüz kamyon işine gireceğini duyurmuştu.

Sozcu.com.tr

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Alibaba, Çinli otonom sürüş girişimi DeepRoute.ai’ye 300 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

CNBC’nin haberine göre, Shenzhen merkezli DeepRoute.ai, otomobiller için otonom sürüş sistemleri üzerine çalışıyor. Şirketin ayrıca araç kiralama firmalarıyla işbirlikleri bulunurken robotaksi olarak bilinen sürücüsüz taksi alanında da yatırımları söz konusu.

TİCARİ TAŞIMA İŞİNE YATIRIM

Alibaba’nın, şehir içinde sürücüsüz araçlarla ticari taşımacılık yapmak için söz konusu yatırımı yaptığı belirtildi. 2021 Haziran’da da Çinli Alibaba’nın teknolojiden sorumlu yöneticisi Cheng Li, Global Smart Logistics Zirvesi'nde, grubun otonom kamyon geliştirmeye yönelik yatırım yaptığını açıklamıştı.

Alibaba halihazırda AutoX adlı başka bir Çinli sürücüsüz otomobil girişiminin yatırımcısı. Ayrıca şirket elektrikli araç üreticisi Xpeng’i destekliyor.

REKABET GENİŞLEDİ

Öte yandan, otonom ve elektrikli araç segmentinde otomobil şirketleriyle teknoloji şirketleri arasındaki rekabet yöneticilerin transferine kadar genişledi. Son olarak Ford, Apple’da bu alanda geliştirmeler yapan ekibin başındaki yıldız yönetici Doug Field’ı transfer etti.

Ford'dan yapılan açıklamada, Apple’da ilgili birimin başında çalışan Doug Field’ın şirkete katılacağı açıklandı. Field ayrıca Apple'daki görevi öncesinde Tesla’da başmühendis olarak çalışmış ve Tesla'nın Model 3 sedan modelinin lansmanında önemli bir rol oynamıştı.

Çinli internet devi Baidu ve araç çağırma uygulaması Didi de otonom sürüşe yatırım yapan firmalar arasında.

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