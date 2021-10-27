Çip krizi nedeniyle ünlü otomobil üreticisinin geliri yüzde 25 azaldı

Cadillac, Chevrolet, GMC gibi markaları bünyesinde bulunduran ünlü otomobil üreticisi General Motors'un üçüncü çeyrek geliri çip krizinin etkisiyle önceki yıla göre yüzde 25 düştü.

Sozcu.com.tr

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Son açıklanan bilançolara göre General Motors’un üçüncü çeyrek geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşerek 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020’nin aynı döneminde şirket 35,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin CEO’su Mary T. Barra, hissedarlara yazdığı bir mektupta, “Çeyrek çip krizinin devam etmesi nedeniyle zorlu geçti” dedi.

HAFTALARCA ÜRETİM DURDU

Çip kıtlığı nedeniyle otomobil üreticileri zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kalıyor.

Ağustos ve Eylül aylarında General Motors, son derece kârlı kamyonetlerini ve büyük spor arazi araçlarını yapan birkaç fabrika da dahil olmak üzere, Kuzey Amerika’daki bazı fabrikalarda üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

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