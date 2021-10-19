Ford Otosan 2 milyar euro yatırım yapacak

Ford Otosan Kocaeli fabrikasında yıllık üretim kapasitesini 455 bin adetten 650 bin adede çıkaracak ve batarya üretim tesisi kuracak.

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Ford Motor Company’nin ağır ticari araç üretim ve satış faaliyetlerini yürüten Ford Otosan, kendi kaynaklarıyla yurtiçinde ilk defa geliştirilen ağır ticari araç şanzımanının tanıtımını yaptı.

Toplam 58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK’ın 13.5 milyon lira tutarındaki teşviğiyle geliştirilen şanzıman Ford Otosan tarafından üretilen ve Avrupa pazarı dahil 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen ağır ticari araçlarda kullanılacak.

Ford Otosan Genel Müdür Haydar Yenigün’ün verdiği bilgiye göre, şirket böylece ağır ticari araçların motor, aks ve şanzımandan oluşan yürüyen aksamının tümünü üreten sayılı uluslararası ağır ticari araç üreticilerinden biri haline geldi.

Şirket ağır ticari araç motoru üretimine 2003, arka aks üretimine 2015 yılında başladı.

Yenigün, bu ürün sayesinde ağır araç aktarma organları konusunda şirketin dikey entegrasyonu, yani tasarım ve üretim kabiliyetlerini şirket bünyesinde toplamayı sağladığını ifade ederek, bunun yerlilik oranının artmasından, aracın parçalarının daha uyumlu çalışmasına ve şirketin rekabet gücünün artmasına kadar çeşitli kazanımlar vereceğini belirtti.

Yenigün düzenlenen törende şanzımanın geliştirilmesinin beş yıl sürdüğünü ifade ederek, “Şirketimiz… tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile… ağır ticaride araçlarımızın yerlilik oranını %90’ın üzerine çıkaracak” dedi.

FORD OTOSAN’IN 2 MLYR EURO YATIRIMI %20 ORANINDA TAMAMLANDI

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford Otosan’ın bu yıl başladığı üretim kapasitesi artırma ve hibrit ile elektrikli hafif ticari araç üretim yatırımı hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, Ford Otosan Kocaeli fabrikasında yıllık üretim kapasitesini 455,000 adetten 650,000 adede çıkaracak ve batarya üretim tesisi kuracak. Tesiste 2023 yılından itibaren dizelin yanı sıra hibrit ve tamamen elektrikli hafif ticari araç üretilecek.

Ford Otosan 2 milyar euro yatırımla kurulacak bu tesis için Temmuz ayında EBRD önderliğindeki bankalardan 650 milyon euro sendikasyon kredisi temin etmişti.

Koç’un törende yaptığı açıklamaya göre, beş yıl süreceği belirtilen bu kapasite artırım yatırımının yüzde 20’si tamamlandı.

AĞIR TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ ARTTI

Şirket 15,000 adet kapasiteli Eskişehir ağır ticari araç üretim tesisinde, sektör derneği OSD’nin verilerine göre geçen yıl yaklaşık 7,800 adet, bu yılın ilk dokuz ayında ise yaklaşık 9,000 adet kamyon ve çekici üretti.

Şirket 2020’nin tamamında ayında yaklaşık 2,300 adet, 2021’in ilk 9 ayında ise yaklaşık 3,300 adet ağır ticari araç ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en büyük hafif ticari araç üreticisi olan ve hibrit ve elektrikli hafif ticari araç üretimi için yeni yatırıma başlayan Ford Otosan, çekici aracı F-Max’ı 2018 yılında üretime aldı.

Şirket bu modelle birlikte Avrupa ülkelerinde satış ve servis ağı kurarak ihracat yaptığı büyük pazarların sayısını artırdı. Ford Otosan son olarak bu ay Almanya ağır ticari araç pazarına girdi. (Reuters)