İşte Tesla Model Y’nin en ucuz versiyonu

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi ve dünyanın en değerli otomobil firmaları arasında yer alan Tesla, Model Y crossover’ı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Marka bu yeni orta ölçekli crossover modelinin 41 bin 990 dolarlık en ucuz versiyonunu açıkladı.

390 km menzile sahip olan bu giriş versiyonu arka aksa yerleştirilmiş tek motoruyla hareket ediyor. Ayrıca bu modele ekstra 3 bin dolar ödeyerek 7 koltuk opsiyonunu da ekleyebiliyorsunuz.

Tesla yıllar önce Model Y adında bir orta ölçekli crossover üreteceğini ve bu otomobilin de fiyatının 25 bin dolar olacağını açıklamıştı. Ancak günümüzde Model Y’nin en ucuz versiyonu Long Range versiyonundan 8 bin dolar daha ucuz olarak 41 bin 990 dolara satılacak.

Model Y’nin giriş versiyonu olan bu otomobil normal olarak 390 km menzile sahip, giriş versiyonunu Long Range olarak satın alırsanız 520 km’nin biraz daha üzerinde menzile sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca haberin en önemli noktalarından biri olan 7 koltuk opsiyonuna 3 bin dolar fazladan ödeyerek erişebiliyorsunuz…