Kusursuz sürücüye sigorta cezası

AKP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda geri çekilen vatandaşı mağdur, sigorta şirketlerini ise zengin edecek zorunlu trafik sigortasıyla ilgili düzenlemeyi bu sefer de TBMM Adalet Komisyonundaki yasa teklifine ekledi. Teklif TBMM Genel Kurulundan geçip yasalaşırsa hiç kusuru olmadığı halde kaza yüzünden aracının satış değeri düşen milyonlarca vatandaş sigorta şirketlerinden ya hiç tazminat alamayacak ya da eksik alacak.

ŞİMDİ 8 BİN ÖDÜYOR

Komisyonda İcra ve İflas Kanun teklifine eklenen maddeyle, trafik kazalarında kusuru olmayan araç sahiplerine ödenecek ‘değer kaybı tazminatı' hesabına ‘kullanılmışlık düzeyi' ifadesi monte edildi. Mevcut sistemde aracınıza arkadan başka bir araç çarptığında, siz kusursuz olduğunuz için karşı tarafın zorunlu trafik sigortası tamir masraflarınızı karşıladığı gibi bir de aracınızın kaza yüzünden uğradığı değer kaybını ödüyor. Bu değer kaybı mevcut düzenlemede aracınızın ikinci el değerindeki düşüşe göre hesaplanıyor. Örneğin kaza öncesinde piyasa değeri 100 bin lira olan bir araç, kaza sonrası boya veya değişen parçalar nedeniyle 92 bin liralık değere düşmüşse 8 bin liralık kaybın tamamı araç sahibine ödeniyor. Aracın eski ya da yeni olduğuna bakılmıyor.

YENİ YASA İLE 2 BİN TL

Ancak ‘kullanılmışlık düzeyi' ifadesi eklendiğinde aracın yaşı ve kilometresi de hesaba dahil olacak ve bu sefer kusuru olmayan araç sahibi 8 bin liralık kayba uğradığı halde örneğin 2 bin lira tazminat alabilecek. Kilometresi 165 bini aşan yüksek kilometreli araç sahiplerine ise bir kuruş bile ödenmeyebilecek. Anayasa Mahkemesi, vatandaşın mağduriyeti nedeniyle bu hesabı iptal etmişti.

ESNAFA KÖTÜ HABER

Yeni düzenlemeyle manav, kasap, bakkal dükkanına kazaen araç giren esnaf da tadilat yüzünden iş yapamadığı dönemin parasını sigortacılardan alamayacak. Aynı şekilde hiç kusuru olmadığı halde taksici, dolmuşçu, otobüsçü, kamyoncu esnafı da kaza yüzünden uğradığı iş ve kazanç kaybını sigorta şirketinden isteyemeyecek. AKP'li vekillerin bu düzenlemeyle sigortacılara imtiyaz sağlamak istediği ve bir anlamda kapitülasyonların önünü açmış olacağı TBMM görüşmelerinde ifade edildi.