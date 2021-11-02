Otomobil pazarında sert daralma

ODD verilerine göre, 2021 Ekim'de otomobil satışları yıllık yüzde 47 azalarak 40 bin 512 adede indi. Ekimde otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki yıllık daralma yüzde 40,1 oldu. OSS anketinde ise, sektörün en önemli sorunlarının ham madde ve maliyet kaynaklı belirsizlikler olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2021 Ekim’e ilişkin güncel verileri, pazardaki sert daralmayı ortaya koydu.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yıllık bazda yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 adede geriledi.

2021 Ekim’de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16 bin 234 adet oldu.

10 YILLIK ORTALAMASINA GÖRE YÜZDE 19,6 AZALDI

ODD’den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azaldığı belirtildi.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterirken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 arttı.

Diğer yandan, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Ekim aralığında ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614 bin 891 adet oldu.

Aynı dönem aralığında otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında sınırlı artarak 475 bin 312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139 bin 579 adede ulaştı.

‘HAM MADDE VE MALİYET KAYNAKLI SORUNLAR VAR’

Öte yandan, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu

Başkanı Ziya Özalp’ın yaptığı yazılı açıklamada ise, satışların artmaya başladığı ancak ham madde ve maliyet kaynaklı birçok sorun yaşandığına vurgu yapıldı.

Özalp, “Sektörde talep var, satışlar artıyor, beklenti yüksek. Ama bunu karşılayabilmek için gerekli yedek parça tedarikinde ham madde, lojistik ve maliyet kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Sektörde de bu yüzden çelişkiler, paradokslar mevcut. Parça bulunurluk krizinin ise 2022'de süreceğini öngörüyoruz” dedi.

OSS’nin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin anketi ise sektörün durumunu gözler önüne serdi. Ankete göre; satışlarda ve ihracatta yaşanan hareketliliğe karşın yılın son çeyreğinde yatırım planlayan şirketlerin sayısında düşüş yaşandı.

Sektörün, yatırım planı konusunda yılın ilk aylarındaki temkinli yaklaşımına benzer bir tutum sergilediği ortaya çıktı. En önemli sorunun ise ‘tedarik problemleri’ olduğu belirlendi.

AVRUPA PAZARI DA YÜZDE 25,2 KÜÇÜLDÜ

Avrupa otomotiv pazarı da eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2, otomobil pazarı yüzde 25,2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalmıştı.

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