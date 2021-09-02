Otomotiv pazarı yüzde 5 küçüldü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, hafif ticari araç satışlarındaki gerileme nedeniyle ağustosta 58 bin 454 adede indi. Sektör yüzde 5 daraldı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta geçen yıla göre art arda ikinci defa düşüş kaydederek yüzde 5 gerilerken, sektör ÖTV matrah artırımının ardından yıl sonu pazar tahminini 50 bin adet artırdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yatay seyreden otomobil satışlarına karşılık hafif ticari araç satışlarındaki gerileme nedeniyle ağustosta 58 bin 454 adede indi.

ÇİP KRİZİNİN ARAÇ ARZINI DÜŞÜRMESİ ETKİLİ OLDU

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, hafif ticari araç satışlarındaki düşüşte geçen yıl kargo şirketlerinin yaptığı alımlardan kaynaklı yaşanan yüksek baz etkisinin etkili olduğunu söyledi. Bir diğer önemli etken ise, çip krizi nedeniyle araç arzında yaşanan gerileme oldu.

ODD yıl sonu pazar tahmininin 825 bin ile 875 bin adet aralığına yükseltirken, ODD Genel Sekreteri Hayri Erce bu rakamlara ulaşılıp ulaşılmasının tedarik zincirinde çip krizi nedeniyle meydana gelebilecek arz aksamalarına bağlı olacağına dikkat çekti.

ODD’nin bir önceki tahmini 775 bin ile 825 bin adet aralığındaydı. (REUTERS)



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