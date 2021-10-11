Otomotiv sektörü 4 yıl geride

Türkiye’nin lokomotif sektörü otomotivde çarklar dönse de hedeflerden uzaklaşıldı. Üretimde, zirve yılı olarak kabul edilen 2017’den oldukça uzakta bir görüntü var.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yılın ilk dokuz ayına ait üretim ihracat verilerini açıkladı. İlk dokuz ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 962 bin 829 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 12 oranında arttı ve 434 bin 800 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-eylül döneminde toplam ihracattan yüzde 13.2 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk dokuz ayını lider tamamladı.

OSD Başkanı Haydar Yenigün, artışın baz etkisinden kaynaklandığını söyleyerek, sektörün halen zirve yılı olarak görülen 2017'nin de gerisinde olduğunu belirtti. Yenigün, ayrıca hammadde, lojistik ve çip sorununun da sektörü zorlamaya devam ettiğini vurguladı.

YATIRIMDA ÜMİT VAR

Zor bir dönemden geçildiği için bu rakamların yine de önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, “Ben Türkiye'nin otomotiv sanayinde gelişeceği konusunda çok olumlu bir görüşe sahibim. Orta ve Doğu Avrupa'da son yıllarda gelişen bir otomotiv ekonomisi var. Çekya'da Slovakya'da Romanya'da, Polonya'da ciddi yatırımlar yapıldı biliyorsunuz. Türkiye'ye yeni yatırımın geleceği konusunda hâlâ çok çok ümitliyim” dedi.

Çin'den kayış olmaz mutlaka destek gerek

Sektör olarak hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini söyleyen Haydar Yenigün, “Türkiye'nin çok büyük fırsatları var ve bunlar olacak, gelecek. Fakat tek nedeni Çin artık kötü partner oldu, Türkiye'ye kayıyoruz şeklinde olamaz. Bizim bu rahatlıkta olmamamız lazım. Bizim tam tersine kaliteyi daha da yükseltmek daha çok verimli olmak daha esnek olmak, işimizi geliştirmek için çok çaba sarf etmemiz lazım. Teknoloji yatırımı yapmamız lazım. Teknoloji yatırımı yapmadan önümüzdeki dönemi yönetebileceğimizi zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.