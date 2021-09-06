Otomotiv sektörü çip krizine dair kötümser: 2023’e kadar sürebilir

Otomotiv devleri Mercedes ve Renault şirketlerinin CEO'ları, çip krizinin 2022 yılında da devam edeceğini, krizin 2023'te çözülmesini beklediklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle zorlanan otomobil üreticileri, pandemi sırasında tedarik zinciri kesintilerinin ve talep artışının neden olduğu çip krizi nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Daimler ve Renault CEO’ları yaptıkları açıklamalarda çip kıtlığının 2022’de de süreceğini belirtti.

MERCEDES YÖNETİCİSİ: 2023’TE RAHATLAYABİLİR

Daimler CEO’su dün yaptığı açıklamada, yarı iletken çiplerin arzına ilişkin krizin, otomobil endüstrisinin 2022 ve 2023’e kadar süreceğini söyledi.

Mercedes-Benz’i de bünyesinde barındıran Alman Daimler şirketinin CEO’su Ola Källenius, Münih IAA otomobil fuarı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, “Birkaç çip tedarikçisi taleple ilgili yapısal sorunlara atıfta bulunuyor. Bu durum 2022’yi etkileyebilir ve 2023’te rahatlayabilir” dedi.

Daimler, geçen hafta, küresel bir yarı iletken kıtlığı nedeniyle Mercedes biriminde üçüncü çeyrek satışlarının önemli ölçüde düşmesini beklediğini ve bir dizi otomobil üreticisinin gelirlerinde aynı şekilde yansımaların olacağını ifade etti.

RENAULT CEOSU SON ÇEYREKTE İYİLEŞME BEKLİYOR

Fransız Renault’nun CEO’su Luca De Meo ise bugün yaptığı açıklamada, küresel çip kıtlığına ilişkin durumun üçüncü çeyrekte beklenenden daha kötü olduğunu ve ancak gelecek çeyreğin zayıf görünüşüne rağmen bir miktar iyileşme getireceğini söyledi.

De Meo, Fransız otomobil üreticisinin çip sorunu nedeniyle 2021’de 200 bin araçlık üretim kesintisi tahmini bulunduğunu söyledi.

ÜRETİM KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Toyota, Ford, General Motors, Tesla gibi üreticiler de daha önce çip krizi nedeniyle üretim kesintisine gittiklerini açıklamıştı.

İsviçre merkezli banka ve finans şirketi Credit Suisse’in Asya Pasifik Baş Yatırım Sorumlusu John Woods da çip kıtlığının 2022’nin ikinci ve üçüncü çeyreğine kadar sürmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Londra merkezli bir İngiliz bilgi sağlayıcısı IHS Markit'in açıkladığına göre, küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği belirtildi.

Goldman Sachs'taki analistlerse, çip krizinin 2021'de küresel otomobil üreticilerinin faaliyet kârlarını 20 milyar dolar düşeceğini tahmin ediyor..

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

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