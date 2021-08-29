Otomotivcinin hayali Rusya’yla 2013’e dönmek

Türk otomotiv firmaları, yıllık 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile önemli potansiyel barındıran Rusya’daki sektör temsilcileriyle bir araya geldi. OİB Başkanı Baran Çelik, hedeflerinin Rusya'ya 2013'te yaptıkları 1.1 milyar dolarlık ihracatı yakalamak olduğunu kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’ya 2013 yılında 1.1 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv ihracatçıları, Mart 2020’den bu yana ilk kez yüz yüze yapılan bir fuarla Rusya’daki sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ihracat hedeflerinde umut tazeledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi sonrası ilk yüz yüze fuar olan MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı’na toplam 23 firma ile katıldı. Otomotiv endüstrisinin önde gelen ticaret fuarlarından olarak gösterilen ve 23-26 Ağustos tarihleri arasında Moskova'da düzenlenen fuarda Türk firmaları, Rusya başta olmak üzere 35 ülkeden otomotiv sektör temsilcileri ile ikili görüşme fırsatı yakaladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “2013’te Rusya’ya yaptığımız ihracat rakamlarına sonraki yıllarda erişememiştik. Uzun bir aradan sonra Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden otomotiv firmaları ile ilk kez yüz yüze bir fuarda buluşuyor olmaktan mutluyuz” dedi.

Çelik, “2020’de 468 milyon dolar otomotiv ihracatı yaptığımız Rusya ile iş birliğini artırmayı ve ihracata ivme kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“PANDEMİ NEDENİYLE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADIK”

Türkiye ve Rusya arasındaki otomotiv endüstrisindeki iş birliğinin inişli çıkışlı bir grafik sergilediğine dikkat çeken Çelik, özellikle pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısında otomotiv endüstrisinde daha önce görülmemiş ölçüde büyük kayıplar yaşadıklarına vurgu yaptı.

“Buna rağmen organize ettiğimiz sanal fuarlar ve dijital ticaret heyeti programlarıyla sektöre ivme katmaya çalıştık” diyen Çelik, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

RUSYA TÜRKİYE’NİN SEKİZİNCİ BÜYÜK PAZARI

Çelik’in verdiği bilgilere göre Türkiye, Rusya'nın otomotiv ithalatında 11. sırada, Rusya ise otomotiv ihracatımızda 14. sırada yer alıyor. Rusya, tedarik endüstrisinde ise Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği sekizinci ülke durumunda. Geçen yıl Türkiye, Rusya'ya 468 milyon dolar otomotiv ihracatı yaptı. Bu rakam içinde tedarik endüstrisi ihracatı ise yaklaşık 400 milyon dolar düzeyinde idi. Bu rakam, Rusya'ya yönelik toplam otomotiv ihracatı içinde yüzde 83’lük bir paya sahip.

Çelik, “Rusya'nın tedarik endüstrisi ithalatının 10 milyar dolar civarında olduğunu göz önüne alırsak, Türkiye olarak önümüzde çok büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye ise Rusya'nın tedarik endüstrisi ithalatında yedinci sırada yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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