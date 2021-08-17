ÖTV düştü ama piyasada otomobil bulunamıyor

Otomobilde ÖTV’nin düşürülmesi vatandaşa değil fırsatçı bayilere yaradı. Bazı bayilerin otomobilleri indirimli fiyattan satmayıp aşırı pahalı araç koruma paketleriyle fiyatları şişirdikleri bildirildi.

ERDOĞAN SÜZER

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Kur artışı ve çip kriziyle aşırı yükselen otomobil fiyatlarına karşı ÖTV matrahında yapılan olumlu düzenleme otomobil kıtlığı yüzünden vatandaşa yansımadı. Vergi indirimine rağmen kağıt üzerinde kalan düzenlemeyi bazı otomobil bayileriyle galericilerin kolay kazanç fırsatına dönüştürdükleri, indirimli otomobil almak isteyen vatandaşların eli boş çevrildiği bildirildi. SÖZCÜ'nün ulaştığı bilgilere göre, indirimli otomobiller bayilerin liste fiyatlarında yer alıyor ancak indirimli fiyattan araç almak isteyenlere 25-30 bin liralık aşırı şişirilmiş ek koruma paketleri satılmaya çalışılıyor. Paketin parasını ödeyenlere araç hemen bulunuyor. Ödemek istemeyenlere ise zamlı fiyatlara katlanması şartıyla 4-5 ay sonrasına gün atılıyor.

Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) matrahları 2000 cc'den düşük ve vergisiz fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller için yükseltildi. Matrah yükseltildiği için yüzde 80'lik vergi dilimine giren araçlar yüzde 50'lik, yüzde 50'lik dilimdeki bazı araçlar da yüzde 45'lik vergi dilimine girdi.

265 BİNE ARAÇ YOK!

Yeni düzenlemeyle örneğin 318 bin 600 liraya satılan bir otomobilin üzerindeki vergi yükü 53 bin 100 liraya düştü. Vergi indirimine paralel olarak bayiler de otomobillerin liste satış fiyatlarını 265 bin 500 liraya çektiler. Ancak çip krizi nedeniyle piyasada yeterince otomobil olmamasını fırsata çeviren bazı bayiler ellerindeki sınırlı araçları indirimli fiyattan vatandaşa satmak yerine ‘ek koruma paketi' ekleyip zamlı satmaya başladılar. Böylece örneğin 3-4 bin liralık boya koruma, koltuk koruma, cam filmi gibi ek koruma paketlerine 20-25 bin lira fiyat yazılarak paketin alınması şartıyla vatandaşa sunulduğu öğrenildi.

Kurulan yeni fırsat yöntemine göre, indirimli fiyattan otomobil almak isteyenlere önce “265 bine araç yok!” deniyor. Ancak ek paketi ödemeyi kabul edenlere anında araç veriliyor. Ödemek istemeyenlere ise 4-5 ay sonrası için gün atılıyor. O gün geldiğinde fiyatların zamlanacağı biliniyor.

FATURA 265 BİN KAZANÇ 290 BİN

ÖTV indirimini fırsata çeviren bayilerin, şişirilmiş ek paket şartını kabul ederek 290 bin liraya araç sattıkları müşterilerine ise 265 bin liralık ÖTV indirimli fiyattan fatura kestikleri, bu yolla kanuni şartları yerine getiren bayilerin aradaki 20-25 bin liralık farkı ayrıca faturalandırdıkları öğrenildi. Bazı bayilerin de ellerindeki sınırlı otomobilleri 265 bin liralık indirimli fiyatın üzerine 15-20 bin lira ekleyip doğrudan galericilere sattıkları, galericilerin de 300 bin lira civarında fiyatla aynı aracı ‘ikinci el' piyasasında vatandaşa sattıkları ifade edildi. Hükümetin çip krizi nedeniyle piyasada yaşanan araç sıkıntısını dikkate almadan düzenleme çıkarmasının yanlış sonuç doğurduğu belirtiliyor.