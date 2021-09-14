47 yaşındak infaz hakimi corona kurbanı

Karabük’te Covid-19 virüsüne yakalanan ve 5 gündür evinde karantinada olan infaz hakimi Ekrem Er kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Er'in aşı olmadığı öğrenildi.

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Karabük Adliyesi'nde 1 yıldır infaz hakimi olarak görev yapan Ekrem Er (47) korona virüse yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası hakim Er, beşinci gün sonunda karantinada olduğu evinde rahatsızlandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, sabah saatlerinde korona virüse bağlı kalp zarı iltihabından dolayı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aşı olmadığı öğrenilen Er'in ölümü, görev yaptığı adliyede ve kentte üzüntüye neden oldu.