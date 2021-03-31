ABD’de çarpıcı araştırma: Bağışıklık sistemi mutasyonları tanıyor

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, dünya çapında etkisini sürdürüyor. Salgına karşı 1 yıl gibi kısa bir sürede aşılar geliştirilse de, başta üretim konusundaki sıkıntılar olmak üzere virüsün hızını kesmeyi engelliyor.

Öte yandan virüsün geçirdiği mutasyon da dünya kamuoyunu endişelendiren konulardan biri. İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7, Güney Afrika’da tespit edilen B.1.351 ve Brezilya’da görülen B.1.1.248 mutasyonlarının halihazırda geliştirilen aşıları etkisiz kılacağı ve daha önce virüsü atlatan kişileri de yeniden hasta edebileceği öne sürülüyordu.

HASTALIĞI ATLATAN KİŞİLERLE ÇALIŞTI



ABD’de söz konusu durumla ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirildi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden Andrew Redd ve beraberindeki ekip, bağışıklık sisteminin mutasyonlarla olan ilişkisini mercek altına aldı. Daha önce corona virüsüne yakalanıp iyileşen 30 kişiden kan örnekleri alan Redd ve ekibi, bağışıklık sisteminin corona virüsü mutasyonlarını tanıdığını ortaya koydu.

CD8+ T HÜCRELERİ ÜRETİYOR



Bağışıklık sistemi, corona virüsü mutasyonlarıyla karşılaştığında, Sars-CoV-2’yle mücadele etmek için kullandığı CD8+ T hücrelerini aktif şekilde üretmeye devam ediyor. Andrew Redd ve ekibi, yaptıkları çalışmanın bağışıklık sisteminin mutasyonlara karşı da hazırlıklı olduğunu gösterdiğini vurguladı.