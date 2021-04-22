Aile hekimlerine gelen gereksiz rapor talepleri işleyişi çıkmaza sokuyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, son günlerde ülkemizdeki Covid-19 vaka sayılarının zaman zaman Avrupa ülkelerinin önüne geçtiğini, buna rağmen toplumsal olarak alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğimize dikkat çekiyor.

Sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sözel ve fiziksel şiddetin devam ettiğini, bunun yanında şaşırtan talepler ve angarya işleyişlerin, gerçek hizmetlerin aksamasına neden olduğunu belirten AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, şunları söyledi:

SÖZEL VE FİZİKSEL ŞİDDETE DÖNÜŞÜYOR

– Sahada çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildiri raporları şaşırtıcı örneklerle dolu. Sağlık Bakanlığının algoritması nettir; Covid-19 geçiren hastaların 10 gün sonrası, testleri pozitif olsa dahi bulaşıcılık olmayacağından işe başlamalarında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak kamu kurumları da dahil birçok işyerinde, çalışanları için tekrar test talebi ve kişi negatif oluncaya kadar rapor uzatma talepleri devam ediyor. Bazı durumlarda ise iyileşen hastalardan dahi hiç bir tıbbı dayanağı olmayan ‘işe başlayabilir' raporu isteniyor. Aile hekimlerince bu tür raporların yasal olarak verilemeyeceği yanıtı karşısında gerginleşen hasta–hekim ilişkisi sözel ve fiziksel şiddete dönüşüyor.

AİLE HEKİMİ KOZMETİK KREM REÇETE ETMEZ

Sahada karşı karşıya kalınan zorlukların yalnızca raporlarla sınırlı olmadığını dile getiren Dr. Gürsel Özer; kozmetik kremlerini reçete ettirme talepleri, “Annem şeker, babam kalp hastası ben de risk grubundayım sonuçta” diyerek idari izin rapor talepleriyle de karşılaştıklarını söyledi.