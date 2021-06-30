Aile hekimlerine konuşma ve tweet yasağı

Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne göre görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, tweet atan aile hekimine 50 ceza puanı kesilecek, basına üç kez izinsiz konuşan aile hekiminin sözleşmesi yenilenmeyecek.

TTB, AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, “Randevu isteğimizi kabul etmeyen, yazılı başvurularımızı okumayan bakanlık ifade özgürlüğümüzü de cezalandırıyor. Sağlık Bakanı pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ve halka bütün söylediklerini tweet üzerinden söylerken, tweet atan aile hekimine 50 ceza puanı uygulayacak. Yönetemeyenler değil, yönetemediklerini söyleyenler cezalandırılmak isteniyor. Aile hekimlerinin yanlışa seyirci kalması isteniyor” diye tepki göstererek “Biz hem kendi sağlığımız, hem de toplumun esenliği için vicdan ve bilimin sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BASKI, CEZA VE ÜCRET ÖDEMEME YÖNETMELİĞİ”

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin, aile hekimlerinin iş güvencesini ortadan kaldırdığını savunan Kırımlı, “Yayınlanan ücret yönetmeliği değil. Baskı, ceza ve ücret ödememe yönetmeliğidir. İş güvencemizi ortadan kaldıran 30 Haziran 2021 tarihli yönetmeliği kabul etmiyoruz. Zamanla eriyen ücretler katsayı değişikliği yapılmadığından bu yönetmelikle iyice yok oldu. Pandemide eksik malzemeyle fedakarca çalışan Aile Sağlığı Merkezlerine bu yönetmelikle ‘ek ödeme yok' denildi” şeklinde konuştu.

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