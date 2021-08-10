Aşı kartı e Nabız’da! Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de aşı olmuş kişiler e Nabız uygulaması üzerinden 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kartı' imkanı sunuyor. Avrupa'da ülkelerin birer birer kabul etmeye başladığı aşı pasaportuna benzeri olan aşı kartı iki doz aşısını olmuş vatandaşlar tarafından oluşturabilecek.

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Sağlık Bakanlığı tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen aşılama süreci devam ederken, Türkiye’den aşı ile ilgili önemli bir adım geçtiğimiz aylarda atıldı. Sağlık Bakanlığı e Nabız uygulaması üzerinden, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kartı'nı devreye aldı.

AŞI KARTI E NABIZ UYGULAMASINDA

İsteyen vatandaşlar telefonlarına indirdikleri e-Nabız uygulamasından Aşı Kartı oluşturabilecek.

* e-Nabız uygulamasına giriş yapın.

* Açılan sayfada “COVİD-19 Aşı Durumu” yazısına tıklayın.

* Eğer iki doz aşınızı olduysanız “Covid-19 Aşı Kartı” yazısı yer alacaktır. Yazıya tıklayarak Aşı Kartı oluşturabilirsiniz.

AŞI KARTINA PASAPORT EKLENEBİLİYOR

Bakanlık tarafından oluşturulan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği'nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.