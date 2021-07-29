Aşılanma oranı düşük kaldı vali harekete geçti! Promosyonlu aşı kampanyası

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 17-23 Temmuz tarihinde yüz bin kişiye göre yapılan değerlendirme 47.52’lik vaka oranı, yüzde 66.4 tek doz aşılama oranına sahip olan Samsun’da vatandaşların aşı olmaları için ikna ekipleri kuruldu.

Kalabalık cadde ve yerlerde aşılama merkezleri kuruldu. Ancak aşılanma oranı istenilen sevilere gelmemesi ve vaka sayılarının bayramdan sonra artması üzerine Valilik aşılama kampanyası başlattı. “Hedef 1 günde 55 bin 555 aşı” sloganıyla Ağustos ayında başlayacak olan kampanyaya katılan ve aşı olan kişilere çeşitli hediyeler vereceği açıklandı.

AŞI OLANLARA HEDİYE

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çeşitli hediyeler verilerek, özellikle gençlerin aşıya teşvik edilmesinin planlandığı kampanyada; aşısını yaptıran vatandaşlarımıza;

* Samsunspor forması (20 Adet- Kampanya günü aşı olan kişiler arasından yapılacak olan çekilişle)

* Ücretsiz ulaşım (Kampanya günü aşı olan kişilere)

* Hediye bisiklet. Kampanya günü aşı olan kişiler arasından yapılacak olan çekilişle, 16- 30 yaş arası gençlerimize (10 adet) hediye edilecektir.

* Kampanyaya özel sektörden pek çok firma destek vermektedir. Afişlerde isimleri ilan edilerek vatandaşların çeşitli indirim ve hediyelerden haberdar olmaları sağlanacaktır” denildi.