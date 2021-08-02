AstraZeneca aşısında umut verici gelişme

Daha önce yan etkileri yüzünden tartışma yaratan AstraZeneca aşısı ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. Danimarka'da yapılan son araştırmaya göre, AstraZeneca'nın Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarıyla kombine kullanımının 'gerekli korumayı sağladığı' ortaya çıkarıldı.

SOZCU.COM.TR

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Merkezi Danimarka’da yer alan Ulusal Serum Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma ile AstraZeneca aşısının bir dozunun ardından yapılan Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısının, ‘gerekli korumayı sağladığı’ ortaya çıkarıldı.

Nisan ayında İngiltere merkezli AstraZeneca aşısının yan etkileriyle ilgili problem yaşanmış, başta Danimarka olmak üzere bazı ülkeler, nadir görülen ancak ciddi yan etkilere yol açtığı gerekçesiyle AstraZeneca aşılarının kullanımını tamamen durdurduğunu açıklamıştı.

Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 150 bin kişiden sadece ikisinde “kan pıhtılaşması” görülmüş ve 11 Mart’ta söz konusu aşıların kullanımı geçici olarak askıya alınmıştı.

Çoğunluğu sağlık sektörü çalışanlarından ve yaşlılardan oluşan 144 binden fazla Danimarkalı, ilk doz aşılarını AstraZeneca ile olurken, ikinci dozlarında Pfizer-BioNTech veya Moderna’nın aşılarıyla aşılandı.

Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yayımlanan son araştırmanın sonuçları, “Çalışma, kombine aşılama programından on dört gün sonra, SARS-CoV-2 ile enfeksiyon riskinin aşılanmamış bireylere kıyasla yüzde 88 oranında azaldığını gösteriyor.” dedi. Bu oran iki doz Pfizer-BioNTech aşısından sonra da yüzde 90 olarak açıklanmıştı.

Uzmanlar, bu oranın Delta varyantında da benzer etki gösterip göstermediğiyle ilgili net bir açıklama yağmadı.