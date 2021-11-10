Bilim insanlarından prostat kanserinin tedavisine umut olacak araştırma

Yeni araştırmalar, prostat kanseri hastaları için düzenli kan testlerinin uzun süreli hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde artırabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Yapılan araştırmalara göre; kemoterapiden önce ve kemoterapi sırasında kan testleri yaptırmak, doktorların hastalarının dirençli olup olmadığını veya yaygın olarak kullanılan docetaxele isimli ilaca karşı direnç geliştirip geliştirmediğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Londra Queen Mary Üniversitesi’ndeki Barts Kanser Enstitüsü’ndeki yeni çalışmanın bir parçası olarak araştırmacılar, kanda dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC’ler) olarak bilinen kanser belirteçlerine baktılar.

TEDAVİ YÖNTEMİNİ BELİRLEMEDE YARDIMCI OLABİLİR

Bilim insanları, Londra’daki St Bartholomew Hastanesi’nde tedavi gören ileri evre prostat kanserli 56 hastadan kan örnekleri aldı.

Örnekler altı ila sekiz ay boyunca alınmaya devam etti. Alınan örnekler; hastaların docetaxel tedavisine başlamadan önceki, ilk kemoterapi dozlarından sonraki, beşinci dozlarından önceki ve tüm dozları bitirdikten sonraki süreyi kapsadı.

İkinci kemoterapi dozundan önce 7.5 ml kan başına altıdan fazla CTC’si tespit edilen erkeklerde, hastalıklarının üç ay içinde tekrarlama veya ilerleme olasılığının daha yüksek olduğunu ve 18 ay içinde ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, 7.5 ml kan başına altıdan az CTC’ye sahip olan erkeklerin, kanserleri ilerlemeden 17 ay boyunca hayatta kalmaları ve toplam hayatta kalma süreleri üç yıldı.

Tedavinin sonuna doğru yüksek sayıda CTC, erkeklerin kanserlerinin daha hızlı yayıldığını ve daha erken bir ölüm görme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

DAHA HIZLI SONUÇ VERİYOR

Çalışmayı yöneten Caitlin Davies şunları söyledi: “Bu kalıpları kullanarak, tedaviye yanıt verip vermeyeceklerini tahmin etmek ve maksimum fayda sağlayacak en iyi eylem planına önceden karar vermek amacıyla bu verileri gelecekteki hastalara uygulayabiliriz. Örneğin, CTC sayılarındaki bir artış, tedaviye yanıt eksikliğini gösterebilir.”

Doku biyopsileri şu anda prostat kanserinin ne kadar agresif olabileceğini ve vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığını göstermek için kullanılıyor. Ancak bu seçenek acı verici olabildiği gibi sonuçlarını almak da 10 gün kadar sürebiliyor.

Bununla birlikte, sıvı biyopsi olarak da bilinen kan örneklerinde CTC testi, ağrısız ve iki ila üç gün içinde sonuçlarla kolayca tekrarlanabiliyor.

Imperial College London’da üroloji profesörü olan Hashim Ahmed şunları söyledi: “Bunlar umut verici sonuçlar ve daha ileri araştırmalarla doğrulanırsa klinik uygulamayı değiştirme potansiyeline sahip. Ayrıca, başarısız olacak hoş olmayan sistemik tedavilerden geçen hastaların önlenmesine de yardımcı olabilir.”

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