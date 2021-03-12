Bilim Kurulu üyesi rakamları açıkladı: Türkiye’de aşılanan kaç kişi Covid oldu?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, corona virüse karşı yapılan aşılamaya ilişki değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. İlhan, ikinci doz aşıyı olmasının üzerinden iki hafta geçen yani ‘bağışık’ denebilecek seviyeye ulaşan kişilerle ilgili şu bilgiyi verdi:

– 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı. Bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı. Yoğun bakımda yatan sadece beş kişi söz konusu. Beş kişiden üçü de taburcu oldu. Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil.

AMAÇ İNSANLARIN AĞIR HASTALIK GEÇİRMESİNİ ENGELLEMEK

– Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları virüsle mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır.

ʻʻ İTO'ÖLÜMLERİ AZALTTIĞI SÖYLENEBİLİR' SÖZCÜ'ye konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise şunları söyledi: Bu verileri bilimsel bir kanıt olarak kabul etmek doğru olmaz. 2. doz aşı yapıldıktan sonra geçen süre çok az uzun dönemde sonuçların ne olduğunu aşı yapıl(a)mayan kişiler ile kıyaslamak gerek. Ancak bir gözlem olarak aşının hastane yatışlarını ve ölümleri azalttığı söylenebilir.

YAKIN ZAMANDA AŞIDA İKİNCİ GRUBA GEÇİLECEK

DHA’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlhan, corona virüsüyle mücadelede iki yöntem olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

– Biri virüse hiç yakalanmamak, fiziksel mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek. Bunun yanında bir de aşımız var. Dünya 2020 sonbaharından itibaren aşılamaya başladı.

– Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak ocak ayının başında aşılamaya başladık. Geldiğimiz noktada Türkiye’deki ilk aşılamadan bu yana tam 2 ay geçti sayılır. Bu 2 aylık zaman diliminde de 10 milyon 400 binden fazla aşı yaptık. 2 milyon 600 bini de bunların ikinci dozu. Bir başka ifade ile yaklaşık 700-800 bin kadar sağlık çalışanımızı ikinci dozda aşıladığımızı öngörürsek bu, 1 milyon 800 bin kadar 65 yaş üzeri büyüğümüzü aşıladığımız anlamına geliyor.

– Çok yakın zamanda ikinci gruba geçilecektir. Her iki grubun aşılanması tamamlanırsa corona virüsü için bir hayli aşama kat etmiş olabileceğimiz kanısındayım.