CDC açıkladı: Pfizer-BioNTech aşısı 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının, 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesine karşı yüzde 93 etkili olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsüne karşı ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşıyla ilgili yeni veriler açıklanmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşının 12-18 yaş grubundaki çocuklar üzerindeki etkisini gösteren yeni bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

19 çocuk hastanesindeki corona virüsü vakalarını inceleyen CDC uzmanları, buradaki 179 hastadan yüzde 97’sinin corona aşısı yaptırmadığını tespit etti. Çalışmada, Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışların önlenmesine karşı yüzde 93 etkili olduğunu sonucuna varıldı.

5 YAŞA KADAR ONAY BEKLENİYOR



CDC uzmanları, söz konusu çalışmanın aşının gençler üzerindeki başarı oranının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Pfizer-BioNTech aşısı ABD’de 12 yaşa kadar kullanım onayı almış durumda. 5 yaşa kadar onay için başvuru süreci devam ediyor.