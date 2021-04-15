CHP’li Emir’den çarpıcı iddia: Özel hastaneler corona hastasından günlük 5 bin TL istiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamu hastanelerinde yer bulamayan vatandaşın özel hastanelerin insafına terk edildiğini belirterek, corona hastalarından para alındığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

– AKP iktidarının yanlış politikaları sonucunda Türkiye’de salgın yönetimi kontrolden çıkmış ve günlük vaka sayıları 50 binin üzerine ulaşmıştır. Bu rakamlarla Türkiye, günlük vaka sıralamasında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak hastanelerde yoğun bakım servisleri ile birlikte genel yatak servisleri de neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır.

DÜZENLEMEYE AYKIRI

– Bilindiği üzere 9 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliğe gidilmiş ve “pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri”, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme ile özel hastanelerin corona hastalarından ücret talep etmesinin önüne geçilmiştir. Ancak, söz konusu düzenlemeye karşın bazı özel hastaneler, kamu hastanelerinde yer bulamayan Covid-19 hastalarının çaresizliğini fırsata çevirmeye çalışmaktadır.

10 GÜNLÜK TEDAVİ 80 BİN TL

– Bu hastaneler, çeşitli kalemler altında vatandaştan günlük 5 bin TL’ye varan yatak ücretleri talep etmektedir. Tedavi sürecinin uzaması ve farklı kalemlerin eklenmesiyle birlikte 10 günlük tedavi için bir hastadan 80 bin TL’ye kadar ücret alınabilmektedir. Talebin yasal olmaması nedeniyle, söz konusu ücret nakit olarak alınmakta ve karşılığında fatura verilmemektedir. Bahsi geçen hastaneler tarafımızca bilinmekte ve Sağlık Bakanlığının talep etmesi halinde isimleri tek tek verilebilecek durumdadır.

ÖZEL HASTANE SAHİBİ OLDUĞUNU UNUTSUN

– Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen, vaka artışıyla birlikte ortaya çıkan yatak ihtiyacına yönelik gerekli planlamaları yapması, kamu hastanelerinde yer bulamayan vatandaşların özel hastanelerde sorunsuz bir şekilde yatışının sağlanması ve vatandaştan ücret talep eden hastanelere yönelik gerekli kontrolleri yapmasıdır. Sağlık Bakanından beklenen ise olağanüstü koşullardan geçtiğimiz şu günlerde özel hastane sahibi olmasını bir kenara koyup, 83 milyonun sağlığından sorumlu bir bakan gibi hareket etmesi ve vatandaşı özel hastanelerin insafına bırakmamasıdır.

BAKANLIĞA KAÇ ŞİKAYET YAPILDI?

– Özel hastanelerin, corona hastalarından ücret talep etmesine yönelik bugüne kadar Sağlık Bakanlığına kaç şikayet yapılmıştır? Sağlık Bakanlığı, söz konusu şikayetler kapsamında bugüne kadar kaç hastaneye cezai işlem uygulamıştır? Corona hastalarından ücret talep edilmesine yönelik denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bugüne kadar kaç denetim yapılmıştır?

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