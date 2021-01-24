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Çin anüsten corona testi yapmaya başladı

Çin'de Covid-19 testi için burun ve boğazdan alınan örneklerin yanı sıra artık anüs bölgesinden de örnek alınmaya başlandı.

Güncellenme: 20:46, 24/01/2021
Haberler Sağlık
Çin anüsten corona testi yapmaya başladı

Başkent Pekin’de bir okulda anüs örnekleriyle alınan Covid-19 testi uygulaması sonrası, anal bölgeden alınan örneklerin daha doğru sonuçlar verebileceği görüşü üzerinde durulmuştu.

Euronews’ta yer alan habere göre, Pekin You’an Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli Li Tongzeng, yapılan araştırmaların, anüs bölgesindeki virüslerin vücudun diğer bölgelerine göre daha yoğun olduğunu ve daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Çin devlet televizyonuna konuşan Li Tongzeng, anüs bölgesinden alınan örneklerle yapılan Covid-19 testlerinin daha doğru sonuçlar verebileceğini belirtti.

Ancak bu yolla örnek almanın çok da uygun olmadığını söyleyen Çinli uzman, bunun sadece karantina merkezlerinde kalanlar üzerinde denebileceğini vurguladı.

Ancak bir başkan Çinli uzman, Wuhan üniversitesinden Yang Zhangiu’ya göre ise, virüs insana sindirim organları değil ilk önce nasal ve solunum organlarından bulaştığı için burun yoluyla örnek almak daha etkili.

Zhangiu konuyla ilgili olarak “Daha önce hasta dışkılarında virüse rastlandı ancak ancak virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaştığını gösteren bir delil yok” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:20:44,