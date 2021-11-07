Çinli Sinovac’tan Covid-19 aşı açıklaması

Türkiye'de de kullanılan Sinovac'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Çin medyasında yer alan haberde ilaç şirketi Sinovac, geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar ve bebekler için güvenli olduğunu duyurdu.

Yetkililer incelemeler sonucunda aşının güvenli olduğunu ve yakın zamanda “yeni nesil Sinovac aşısının” geleceğini duyururken, South China Morning Post’a konuşan kaynaklar Hong Kong hükümetine acil kullanım onayı için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Yetkililer testlerde 3 ile 17 yaş arasındaki çocuklara aşı yapıldığı belirtilirken bu aşıların güvenli olduğunu duyurdu. Öte yandan South China Morning Post, daha çok koruma sağlayan “gelecek nesil aşılar” için de çalışmalara başlandığını aktardı.