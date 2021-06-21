Corona hastasına kullanma tarihi geçmiş ilaç vermişler

Eskişehir’de Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlara tedavi için verilen ilaçlarda son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen üzerlerine yapıştırılan yeni etiketlerle son kullanma tarihlerinin uzatıldığı iddia edildi.

İLAÇLARI KULLANMAYACAĞIM

Corona virüs testi pozitif çıkan baba ve oğlu için filyasyon ekipleri eve gelerek kullanması gereken corona virüs ilaçlarını bıraktı. Corona virüs hastası baba, ilaçları incelerken ilaçlardan birisinin üzerinde son kullanma tarihi Eylül 2022 olan ilacın etiketini kaldırdığında son kullanma tarihinin gerçekte 21 Mart 2021 tarihinde bitmiş olduğu, son kullanma tarihinin etiketle kapatıldığını ve yeni son kullanma tarihi yazan etiketin yapıştırıldığı şokunu yaşadı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nü arayan baba aldığı cevapla ikinci bir şoku daha yaşadı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri corona virüs hastası babaya, ilacın Türkiye genelinde bu şekilde dağıtıldığını kullanması gerektiğini ve bir şey olmayacağı cevabını verdiği öğrenildi. Corona hastası baba ise ilacın son kullanma tarihi geçtiği için kullanmayacağını söyledi.

ETKİSİ BİRAZ AZALMIŞ OLABİLİR

Eskişehir Eczacılar Oda Başkanı Metin Kamış ise bazı ilaçların son kullanma tarihinden sonra da kullanılabileceğini ifade ederek, “Bazı ilaçlar son kullanma tarihinden 4-5 yıl sonra da kullanılabilir. Ancak ilaçların uygun şartlarda saklanmış olması gerekiyor. Salgın döneminde corona virüs ilaçlarına çok fazla talep olması nedeniyle depolardaki ilaçlar kullanılıyor olabilir. İlacın uygun şartlarda saklanmış olmasıyla birlikte son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılan ilaçların biraz etken maddesi düşmüş olabilir. Yani ilacın faydası yüzde 90-95 civarında olabilir” dedi.